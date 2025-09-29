Campagne d'enregistrement 2025

Comment valider le bon d'achat*?

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Bon utilisable jusqu’au 31 octobre 2025. Le bon est utilisable exclusivement dans la boutique en ligne de Kärcher Suisse sur kaercher.ch et ne peut être utilisé qu’une seule fois. Une livraison gratuite de la marchandise est assurée.

*Valable uniquement pour les produits de la gamme Home & Garden et de Merchandising, ainsi que pour les appareils en promotion.