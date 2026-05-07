Purificateur d'air AF 50 Signature Line
Le purificateur d'air AF 50 Signature Line, doté d'un capteur laser, d'un mode automatique, d'un afficheur, d'un filtre HEPA et de charbons actifs, élimine les agents pathogènes, les poussières fines, les allergènes et les odeurs dans les locaux de 50 m² ¹⁾ à 100 m².
Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau AF 50 Signature Line est ainsi reconnaissable en un coup d'œil comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Pour se rendre compte de l'importance de l'air, il suffit de retenir son souffle pendant quelques secondes. Mais dans le cas de notre purificateur d'air le plus puissant AF 50 Signature Line, seul le design vous coupera le souffle. Grâce à son filtre HEPA hautes performances avec une part de charbons actifs, il filtre de manière fiable les poussières fines, les allergènes, les agents pathogènes et même les odeurs ainsi que les effluves chimiques présents dans l'air que nous respirons. Son mode automatique intelligent lui permet en outre d'ajuster en permanence la puissance en fonction de la qualité de l'air pour ne rejeter que de l'air purifié avec un effet WOW garanti.
Caractéristiques et avantages
Avantages de la Signature LineLa signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.
Filtre High Protect 13Filtre HEPA pour l'élimination des agents pathogènes et des aérosols Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.
Affichage en couleurAffiche la température, l'humidité et la qualité de l'air, l'état du filtre et de l'appareil.
Système à double entrée d'air
- L'admission d'air de part et d'autre de l'appareil assure un débit élevé.
4 roues rotatives
- Pour plus de mobilité.
Silencieux
- Moteurs et ventilateurs équilibrés, guidage de l'air silencieux.
Mode automatique
- Le capteur contrôle le mode automatique et ajuste la puissance en fonction de la qualité de l'air.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Puissance de raccordement (W)
|50
|Taille de pièce adaptée (m²)
|jusqu'à 100
|Débit d'air (m³/h)
|max. 520
|Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules (µm)
|0.3 µm >= 99.95 %
|Niveaux de puissance
|5
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|9.3
|Poids emballage inclus (kg)
|11.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Taille de local recommandée basée sur une hauteur sous plafond de 3 m et un renouvellement de l'air 3 fois par heure en fonctionnement au niveau de puissance maximal.
Équipement
- Système de filtration binaire
- Indicateur de changement du filtre
- Affichage de la qualité de l'air
- Indicateur de température
- Indication de l'humidité relative de l'air
- Utilisation sur l'appareil via fonction tactile
- Mode automatique
- Mode nuit
- Fonction de verrouillage
- Temporisateur
Domaines d'utilisation
- Espaces intérieurs
Accessoires
Pièces de rechange AF 50 Signature Line
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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