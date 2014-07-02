Nettoyant pour sols en pierre / linoléum / PVC RM 533, 1l
Pour l'élimination en profondeur des couches de protection anciennes et des salissures tenaces sur la pierre, le linoléum, le PVC. Un brillant optimal peut être obtenu en appliquant ensuite des produits d'entretien Kärcher. Convient aussi aux parquets vitrifiés et au liège normalement sales. Remarque : ne convient pas aux revêtements en bois non vitrifiés.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids emballage inclus (kg)
|1.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|90 x 90 x 215
Propriétés
- Nettoyage profond
- Enlève les vieilles couches
- Enlève les salissures tenaces
- La base pour des revêtements renouvellés
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Attention
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/ récipient avec doublure intérieure.
Domaines d'utilisation
- Sols en pierre
- Linoleum
- Sols en PVC