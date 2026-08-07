Le détergent naturel pour surfaces vitrées RM 500N est la solution idéale pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses résistantes à l'eau. Avec sa formule à base de composants naturels, ce détergent pour surfaces vitrées assure un éclat parfait. Il élimine aisément même les souillures les plus tenaces comme les films gras, les résidus d'insectes, le sébum et les émissions. Qu'il s'agisse des vitres, des miroirs, des tables en verre ou des cabines de douche, ce détergent fournit un résultat impressionnant sur toutes les surfaces lisses résistantes à l'eau. Sa formule ne contient ni silicones, ni phosphates, ni colorants ajoutés. Profitez d'une propreté éclatante la conscience tranquille. Le détergent RM 500N est compatible avec tous les aspirateurs nettoyeurs de vitres sans fil Kärcher et robots nettoyeurs de vitres Kärcher, mais peut aussi être utilisé manuellement. Sa formule développée spécialement pour l'application avec les appareils Kärcher possède des propriétés d'humidification particulièrement efficaces et décolle la saleté puis la garde en suspension jusqu'à ce qu'elle soit aspirée.