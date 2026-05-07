Le détergent universel naturel RM 626N élimine de manière fiable les salissures autour de votre maison. Sa formule spéciale est à base d'agents tensioactifs issus à 100 % de matières premières végétales et renouvelables, ce qui permet un nettoyage respectueux des matériaux. La formule à pH neutre du détergent convient également aux surfaces délicates. Nous nous passons volontairement des colorants ajoutés alors qu'un parfum d'agrumes discret apporte une agréable fraîcheur. La texture gel concentrée est idéale pour l'utilisation avec les nettoyeurs haute pression Kärcher et garantit un résultat de nettoyage rapide et efficace.