Balayeuse aspirante KM 100/65 R Bp Pack Classic
La KM 100/65 R Classic est une machine autoportée robuste avec propulsion arrière et pneus en caoutchouc plein, idéale pour l'utilisation dans les zones de production, les entrepôts et l'industrie.
La KM 100/65 R Classic est une machine autoportée robuste facile d'utilisation pour l'intérieur et l'extérieur. Le concept d'entraînement électrique associé aux pneus en caoutchouc plein assure de faibles frais de maintenance et une sensation de conduite agréable, y compris sur les terrains extérieurs. Grâce à sa propulsion arrière, la machine s'illustre par sa bonne traction et sa manœuvrabilité, même dans les montées et lorsque le bac à déchets est plein. Les roues avant directrices et le principe de balayage par poussée permettent un nettoyage précis, notamment dans les espaces exigus ou en cas de poussières fines. La commande de la brosse latérale et du rouleau-balai s'effectue par le biais d'un système à levier permettant une prise en main rapide par l'utilisateur. Le bac à déchets divisé peut être retiré latéralement et vidé dans la benne à ordures. Pour plus de sécurité lors du travail dans les zones sombres ou animées, un gyrophare est intégré.
Caractéristiques et avantages
Utilisation facileToutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
Maintenance facile et durableStandard industriel particulièrement performant, robuste et facile d'entretien.
Principe de balayage par poussée éprouvéL’élimination quasi complète des poussières fines garantit la propreté et la sécurité du lieu de travail. A l’instar du principe d’une pelle, les rouleaux en rotation rapide transportent les déchets dans le bac de récupération.
Spécifications
Données techniques
|Traction
|Moteur à courant continu
|Type d'entraînement
|Électrique
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|6014
|Largeur de travail (mm)
|700
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|970
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1200
|Capacité de la batterie (Ah)
|240
|Tension de la batterie (V)
|24
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 5
|Cuve à déchets (l)
|64
|Franchissement de déclivités (%)
|14
|Vitesse de travail (km/h)
|6.2
|Surface filtrante (m²)
|3.5
|Poids (avec accessoire) (kg)
|411
|Poids, en état de marche (kg)
|372
|Poids emballage inclus (kg)
|411
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1453 x 897 x 1258
Inclus dans la livraison
- Roues, caoutchouc plein
Équipement
- Balai principal oscillant
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Fonction de balayage, désactivable
Domaines d'utilisation
- Centre logistique
- Parkings à plusieurs étages
- Entrepôts et autres applications à l'intérieur
- Complexes hôteliers
- Halls de production
- Parcs et parkings plus petits