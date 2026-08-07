Balayeuse aspirante KM 100/65 R Bp Pack Classic

La KM 100/65 R Classic est une machine autoportée robuste avec propulsion arrière et pneus en caoutchouc plein, idéale pour l'utilisation dans les zones de production, les entrepôts et l'industrie.

La KM 100/65 R Classic est une machine autoportée robuste facile d'utilisation pour l'intérieur et l'extérieur. Le concept d'entraînement électrique associé aux pneus en caoutchouc plein assure de faibles frais de maintenance et une sensation de conduite agréable, y compris sur les terrains extérieurs. Grâce à sa propulsion arrière, la machine s'illustre par sa bonne traction et sa manœuvrabilité, même dans les montées et lorsque le bac à déchets est plein. Les roues avant directrices et le principe de balayage par poussée permettent un nettoyage précis, notamment dans les espaces exigus ou en cas de poussières fines. La commande de la brosse latérale et du rouleau-balai s'effectue par le biais d'un système à levier permettant une prise en main rapide par l'utilisateur. Le bac à déchets divisé peut être retiré latéralement et vidé dans la benne à ordures. Pour plus de sécurité lors du travail dans les zones sombres ou animées, un gyrophare est intégré.

Caractéristiques et avantages
Balayeuse aspirante KM 100/65 R Bp Pack Classic: Utilisation facile
Utilisation facile
Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
Balayeuse aspirante KM 100/65 R Bp Pack Classic: Maintenance facile et durable
Maintenance facile et durable
Standard industriel particulièrement performant, robuste et facile d'entretien.
Balayeuse aspirante KM 100/65 R Bp Pack Classic: Principe de balayage par poussée éprouvé
Principe de balayage par poussée éprouvé
L’élimination quasi complète des poussières fines garantit la propreté et la sécurité du lieu de travail. A l’instar du principe d’une pelle, les rouleaux en rotation rapide transportent les déchets dans le bac de récupération.
Spécifications

Données techniques

Traction Moteur à courant continu
Type d'entraînement Électrique
Rendement surfacique max. (m²/h) 6014
Largeur de travail (mm) 700
Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm) 970
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm) 1200
Capacité de la batterie (Ah) 240
Tension de la batterie (V) 24
Autonomie de la batterie (h) env. 5
Cuve à déchets (l) 64
Franchissement de déclivités (%) 14
Vitesse de travail (km/h) 6.2
Surface filtrante (m²) 3.5
Poids (avec accessoire) (kg) 411
Poids, en état de marche (kg) 372
Poids emballage inclus (kg) 411
Dimensions (L × l × h) (mm) 1453 x 897 x 1258

Inclus dans la livraison

  • Roues, caoutchouc plein

Équipement

  • Balai principal oscillant
  • Balayage par poussée
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Utilisation en extérieur
  • Utilisation en intérieur
  • Fonction de balayage, désactivable
Balayeuse aspirante KM 100/65 R Bp Pack Classic
Domaines d'utilisation
  • Centre logistique
  • Parkings à plusieurs étages
  • Entrepôts et autres applications à l'intérieur
  • Complexes hôteliers
  • Halls de production
  • Parcs et parkings plus petits
Accessoires