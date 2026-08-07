La KM 100/65 R Classic est une machine autoportée robuste facile d'utilisation pour l'intérieur et l'extérieur. Le concept d'entraînement électrique associé aux pneus en caoutchouc plein assure de faibles frais de maintenance et une sensation de conduite agréable, y compris sur les terrains extérieurs. Grâce à sa propulsion arrière, la machine s'illustre par sa bonne traction et sa manœuvrabilité, même dans les montées et lorsque le bac à déchets est plein. Les roues avant directrices et le principe de balayage par poussée permettent un nettoyage précis, notamment dans les espaces exigus ou en cas de poussières fines. La commande de la brosse latérale et du rouleau-balai s'effectue par le biais d'un système à levier permettant une prise en main rapide par l'utilisateur. Le bac à déchets divisé peut être retiré latéralement et vidé dans la benne à ordures. Pour plus de sécurité lors du travail dans les zones sombres ou animées, un gyrophare est intégré.