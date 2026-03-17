Merci pour votre message

17. Mars 2026 60 ANS DE KÄRCHER SUISSE. Découvrez l'histoire de Kärcher en Suisse, nos moments forts avec nos clients, ainsi que nos modèles exclusifs du jubilé. En savoir plus

21. Octobre 2025 NETTOYAGE D'UN ESCALIER EXTÉRIEUR À SCHWÄBISCH HALL. Dans le cadre de son sponsoring culturel, Kärcher a nettoyé le célèbre escalier extérieur de l'église Saint-Michel à Schwäbisch Hall. En savoir plus