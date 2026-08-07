Essoreuse universelle
Presse à mâchoires avec manche en aluminium
Système presse pour systèmes languettes, poches et fauberts Idéal pour tout type de saleté et de surface.
Caractéristiques et avantages
Efficace : la presse a été conçue avec un mécanisme permettant aux mâchoires d'essorage d'atteindre le fond de la presse, pas d'insert requis
Longue durée de vie du produit : la presse a été conçue pour garantir un long cycle de vie du produit ; meilleure vente pour TTS depuis plus de vingt ans
Maniable : double poignée pour le transport
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|1.6
|Poids d'emballage (kg)
|2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|240 x 230 x 520
|Dimensions, emballé (mm)
|240 x 230 x 520