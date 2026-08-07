Trolley Mobile Hospitality Climb
Chariot de service. Idéal pour effectuer le nettoyage quotidien des chambres et disposer les produits d'accueil. Recommandé pour le service de 2 chambres - Avec roues axiales 200 mm bandage caoutchouc.
Chariot de service avec roues axiales, équipé avec cassette transportable, poches multiusage, clip et bande de fixation avec système à scratch pour les accessoires de nettoyage et séparateurs mobiles.
Caractéristiques et avantages
Flexibilité maximale
- Organisé : avec de nombreuses cloisons mobiles pour personnaliser l’intérieur qui assurent un système de rangement efficace et facile à transporter
Entretien facile
- Amovible : les compartiments intérieurs peuvent être retirés facilement et rapidement ce qui facilite le nettoyage et l’hygiène
Utilisation simple et sûre
- Maniable : les roues axiales garantissent la sécurité dans les montées et les descentes du parcours
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|8.5
|Poids d'emballage (kg)
|10.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|670 x 470 x 1080
|Dimensions, emballé (mm)
|670 x 470 x 1080