Lingette antipoussière Standard Chiffon à poussière non-tissé huile 60 x 20 cm 50 x spécialement développée pour les grands consommateurs. La lingette imprégnée d'huile pour pièces individuelles offre une excellente capacité de rétention de la poussière et est en même temps très économique grâce à une utilisation minimale de matériaux. Pour une manipulation facile, les lingettes antipoussière Standard Chiffon à poussière non-tissé huile 60 x 20 cm 50 x sont emballées à plat dans un film PE.