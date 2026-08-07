Standard Chiffon à poussière non-tissé huile 60 x 20 cm 50 x

La lingette antipoussière Standard Chiffon à poussière non-tissé huile 60 x 20 cm 50 x est un chiffon jetable imprégné d'huile pour un dépoussiérage en profondeur de tous les revêtements de sol lisses. Extrêmement économique grâce à l'utilisation minimale de matériaux.

Lingette antipoussière Standard Chiffon à poussière non-tissé huile 60 x 20 cm 50 x spécialement développée pour les grands consommateurs. La lingette imprégnée d'huile pour pièces individuelles offre une excellente capacité de rétention de la poussière et est en même temps très économique grâce à une utilisation minimale de matériaux. Pour une manipulation facile, les lingettes antipoussière Standard Chiffon à poussière non-tissé huile 60 x 20 cm 50 x sont emballées à plat dans un film PE.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Type de saleté Salissures non adhérentes
Type de textile Textiles jetables
Largeur de travail (cm) 60
Matériau 100% PET / Huile minérale / Non tissé
Type de fabrication Non-tissé avec revêtement
Quantité (Pièce(s)) 50
Poids d'emballage (kg) 0.2
Dimensions (L × l) (mm) 600 x 200
Dimensions, emballé (mm) 600 x 200 x 100
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage à sec
  • Sol – nettoyage à sec