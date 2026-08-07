Standard Chiffon à poussière non-tissé huile 60 x 20 cm 50 x
La lingette antipoussière Standard Chiffon à poussière non-tissé huile 60 x 20 cm 50 x est un chiffon jetable imprégné d'huile pour un dépoussiérage en profondeur de tous les revêtements de sol lisses. Extrêmement économique grâce à l'utilisation minimale de matériaux.
Lingette antipoussière Standard Chiffon à poussière non-tissé huile 60 x 20 cm 50 x spécialement développée pour les grands consommateurs. La lingette imprégnée d'huile pour pièces individuelles offre une excellente capacité de rétention de la poussière et est en même temps très économique grâce à une utilisation minimale de matériaux. Pour une manipulation facile, les lingettes antipoussière Standard Chiffon à poussière non-tissé huile 60 x 20 cm 50 x sont emballées à plat dans un film PE.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Type de textile
|Textiles jetables
|Largeur de travail (cm)
|60
|Matériau
|100% PET / Huile minérale / Non tissé
|Type de fabrication
|Non-tissé avec revêtement
|Quantité (Pièce(s))
|50
|Poids d'emballage (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l) (mm)
|600 x 200
|Dimensions, emballé (mm)
|600 x 200 x 100
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage à sec
- Sol – nettoyage à sec