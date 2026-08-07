Standard Chiffon à poussière non-tissé huile jaune 28 x 62 cm 8 x 100
Gazes en viscose imprégnées d'huile minérale, emballés.
Système de dépoussiérage avec gazes ou gazes antistatiques. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Type de textile
|Textiles jetables
|Largeur de travail (cm)
|62
|Matériau
|100 % viscose
|Quantité (Pièce(s))
|800
|Poids d'emballage (kg)
|0.8
|Dimensions (L × l) (mm)
|280 x 620
|Dimensions, emballé (mm)
|280 x 620 x 0.1
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage à sec
- Sol – nettoyage à sec