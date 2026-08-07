Standard Chiffon à poussière non-tissé huile jaune 28 x 62 cm 8 x 100

Gazes en viscose imprégnées d'huile minérale, emballés.

Système de dépoussiérage avec gazes ou gazes antistatiques. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Type de textile Textiles jetables
Largeur de travail (cm) 62
Matériau 100 % viscose
Quantité (Pièce(s)) 800
Poids d'emballage (kg) 0.8
Dimensions (L × l) (mm) 280 x 620
Dimensions, emballé (mm) 280 x 620 x 0.1
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage à sec
  • Sol – nettoyage à sec