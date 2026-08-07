Dusty MultiLink
Plumeau de dépoussiérage en U" en acrylique, inclinable jusq'à 240° et poignée système MultiLink avec capuchon amovible."
Sabre de dépoussiérage inclinable manuel. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.2
|Poids d'emballage (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l) (mm)
|410 x 60
|Dimensions, emballé (mm)
|410 x 60 x 90
Équipement
- Connexion MultiLink
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage à sec