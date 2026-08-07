Données techniques

Programme ADVANCED Type de saleté Salissures non adhérentes Matériau 100% PET Température de lavage (°C) max. 90 Recommandation de lavage (°C) 60 Température du sèche-linge (°C) 60 Cycles de lavage¹⁾ env. 350 Quantité (Pièce(s)) 1 Dimensions (L × l) (mm) 600 x 80

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.