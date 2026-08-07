Tête de balai acrylique Dusty MultiLink
Frange en acrylique pour Dusty MultiLink
Sabre de dépoussiérage inclinable manuel. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Matériau
|Acrylique
|Température de lavage (°C)
|max. 40
|Recommandation de lavage (°C)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.1
|Poids d'emballage (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 80
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 80
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage à sec