Tête de balai acrylique Dusty MultiLink

Frange en acrylique pour Dusty MultiLink

Sabre de dépoussiérage inclinable manuel. Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d’accès.

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Matériau Acrylique
Température de lavage (°C) max. 40
Recommandation de lavage (°C) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.1
Poids d'emballage (kg) 0.1
Dimensions (L × l) (mm) 400 x 80
Dimensions, emballé (mm) 400 x 80
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage à sec