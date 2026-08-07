Ramasse-déchets 100 cm

Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.

La pince d'une longueur de 100 centimètres est idéale pour ramasser les gros déchets tout en ménageant son dos. La conception ergonomique de la pince à déchets contribue ainsi directement à une augmentation de la sécurité au travail.

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.3
Poids d'emballage (kg) 0.3
Longueur (mm) 1000
Dimensions, emballé (mm) 1040 x 160 x 270
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage à sec
  • Balayer