Ramasse-déchets 100 cm
Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.
La pince d'une longueur de 100 centimètres est idéale pour ramasser les gros déchets tout en ménageant son dos. La conception ergonomique de la pince à déchets contribue ainsi directement à une augmentation de la sécurité au travail.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.3
|Poids d'emballage (kg)
|0.3
|Longueur (mm)
|1000
|Dimensions, emballé (mm)
|1040 x 160 x 270
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage à sec
- Balayer