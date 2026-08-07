Housse de Mouilleur MF Abrasif Pad 45 cm
Mouilleur de rechange en microfibre avec pad abrasif.
Manchon de rondelle pour tous les supports de rondelle Kärcher. Idéal pour un usage traditionnel.
Caractéristiques et avantages
Bonnettes haut de gamme
- Pad de récurage simple face pour l'élimination des salissures tenaces.
- Des fibres de récurage courtes garantissent un nettoyage sans résidus ni traces.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (cm)
|45
|Matière textile
|PET
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.1
|Poids d'emballage (kg)
|0.1
|Longueur (mm)
|490
|Dimensions, emballé (mm)
|490 x 10 x 65
Domaines d'utilisation
- Vitres