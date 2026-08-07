Composée de tissu mélangé à poils courts haut de gamme, la bonnette de Kärcher possède une longueur de 35 centimètres et s'illustre par d'excellents résultats lors du nettoyage des vitres et d'autres surfaces. Grace à une surface pad supplémentaire intégrée, elle décolle même les encrassements importants et les salissures très incrustées rapidement et efficacement. Avec système pratique de bandes autoagrippantes pour une utilisation particulièrement confortable. Compatible avec le support en T de Kärcher.