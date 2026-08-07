Poteau Télescopique MultiLink 2 x 200 cm
Perche télescopique en aluminium avec trou et adaptateur MultiLink - 2 pièces.
Perche télescopique pour les surfaces difficiles à atteindre. Idéal pour le nettoyage extérieur et pour les milieux difficiles à atteindre.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de manche (mm)
|4000
|Matériau
|Aluminium / PP / PC / PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0.9
|Poids d'emballage (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|4000 x 21 x 4000
|Dimensions, emballé (mm)
|4000 x 21 x 4000
Équipement
- Connexion MultiLink
- Filetage italien
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Vitres