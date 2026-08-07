Classic Grattoir 10 x 120 cm

Raclette à vitres et à sol sécurisée avec lame de Kärcher. Longueur 120 cm.

Équipée d'un manche de 120 centimètres et d'une lame, la raclette à vitres et à sol est parfaite pour les tâches légères. En outre, la raclette dispose d'un couvercle de protection pour plus de sécurité.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Matériau Aluminium / PC
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.7
Dimensions (L × l) (mm) 105 x 30
Classic Grattoir 10 x 120 cm
Domaines d'utilisation
  • Vitres
  • Sol – nettoyage à sec