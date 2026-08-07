Couvercle de Mop Box pour seaux 10 L et 20 L
Accessoire complémentaire pour la boîte à mop de nos chariots Classic Trolley et Premium Trolley: couvercle pour boîte à mop permettant de recouvrir les seaux de 5 l. Protège efficacement la solution de nettoyage et la lingette contre les impuretés extérieures.
Spécifications
Données techniques
|Poids sans accessoires (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|550 x 240 x 15
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide