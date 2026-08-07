Mini manche télescopique robuste avec trou et poignée ergonomique antidérapante qui, d'une part, offre une prise en main très pratique et, d'autre part, empêche un glissement grâce au mélange de caoutchouc optimisé en appuyant le manche contre un mur. Le manche télescopique en aluminium haut de gamme est extensible sur des longueurs comprises entre 56 et 93 cm, son diamètre intérieur est de 23 mm, son diamètre extérieur est de 26 mm.