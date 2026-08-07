Premium Manche télescopique 97-184 cm D 23 mm
Manche télescopique extensible en aluminium à utiliser avec tous les supports pour balais à plat et raclettes en plastique de Kärcher. La longueur du manche est réglable entre 97 et 184 cm.
Les poignées ergonomiques en plastique et le faible poids du manche télescopique en aluminium inoxydable et durable permettent également de travailler plus longtemps sans se fatiguer. La longueur du manche robuste est réglable entre 97 et 184 centimètres, selon les besoins et la tâche de nettoyage à effectuer. Convient à une utilisation avec tous les supports pour balais à plat et raclettes en plastique de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Type de manche
|Télescopique
|Longueur de manche (mm)
|1840
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids d'emballage (kg)
|0.4
|Longueur (mm)
|260
|Dimensions, emballé (mm)
|260 x 260 x 1840
Vidéos
Appareils compatibles
- Brosse Web arrondie MultiLink
- Classic Support de frange à poches 40 cm
- Classic Support de frange à poches MultiLink 40 cm
- Classic Support de frange à poussière 120 cm
- Classic Support de frange à poussière 60 cm
- Classic Support de frange à poussière 80 cm
- Classic Support de frange à poussière MultiLink 60 cm
- Classic Support de frange à poussière MultiLink 80 cm
- Plumeau flexible MultiLink 60 cm
- Premium Support de frange Flex 40 cm
- Premium Support de frange Flex MultiLink 40 cm
- Premium Support de frange Lamello MultiLink 60 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante 30 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante 40 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante 60 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante MultiLink 30 cm
- Premium Support de frange à bande auto-agrippante MultiLink 40 cm
- Premium Support de frange à poches SafeClip 40 cm
- Premium Support de frange à poches SafeClip MultiLink 40 cm
- Premium Support de frange à poussière Lamello 60 cm
- Premium balai PET haut et dur 35 cm
- Premium balai PET rigide 36 cm
- Premium balai PET souple 34 cm
- Premium balai à pousser PET soft-hard 65 cm
- Premium balai à pousser PET soft-hard50 cm
- Standard Raclette à eau 55 cm
- Standard Raclette à eau 75 cm
- Standard Raclette à eau Zones hygiéniques 55 cm
- Standard Support de frange à poches 40 cm
- Standard Support de frange à poches MultiLink 40 cm
- Standard Support de pad avec articulation 20 cm
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide
- Sol – nettoyage à sec
- Surface – nettoyage à sec
- Surface – nettoyage humide