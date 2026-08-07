Classic Raclette à eau renforcée 75 cm

Pour les travaux difficiles et le séchage sans traces des sols : raclette à eau renforcée noire, 75 cm de large de Kärcher.

Fabriquée en caoutchouc mousse robuste, renforcée et faisant 75 centimètres de large, la raclette à eau de Kärcher est convaincante pour les travaux difficiles. La raclette noire sèche les sols sans laisser de traces et nettoie également les joints en toute fiabilité.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Largeur de travail (cm) 75
Matériau Acier, zingué / Caoutchouc mousse
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 750 x 40 x 100
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires