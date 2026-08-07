Standard Frange MF Poils coupés Bande auto-agrippante 40 cm

Frange en microfibre blanche et bandes bleues abrasives avec action intensive, avec dos à scratch et bord renforcé.

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou poreux avec de la saleté grasse.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Velcro
Matériau 80% PET / 20% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 95
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0.1
Poids d'emballage (kg) 0.1
Dimensions (L × l) (mm) 400 / 150
Dimensions, emballé (mm) 400 x 150 x 15
Standard Frange MF Poils coupés Bande auto-agrippante 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide