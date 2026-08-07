Classic Frange coton Flex 40 cm

Frange en coton fil continu intérieur et coupé extérieur, support en polyester.

Système à plat avec flex system, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Uni System
Matériau 70% coton / 30% PET
Matière textile Mélange coton-polyester
Température de lavage (°C) max. 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0.2
Poids d'emballage (kg) 0.2
Dimensions (L × l) (mm) 400 / 140
Dimensions, emballé (mm) 400 x 140 x 20
Classic Frange coton Flex 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide