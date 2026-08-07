Classic Frange coton Flex 40 cm
Frange en coton fil continu intérieur et coupé extérieur, support en polyester.
Système à plat avec flex system, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Uni System
|Matériau
|70% coton / 30% PET
|Matière textile
|Mélange coton-polyester
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0.2
|Poids d'emballage (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 140
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 140 x 20
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide