Premium Frange MF à boucles bleue Flex 40 cm

Frange en microfibre fil continu et support en polyester.

Système à plat avec flex system, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil et de la microfibre.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Uni System
Matériau 100% PET
Matière textile 100 % microfibre
Type de fabrication Tissu support PET avec boucles cousues
Structure du textile Velours bouclé
Température de lavage (°C) max. 95
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0.2
Poids d'emballage (kg) 0.2
Dimensions (L × l) (mm) 440 / 145
Dimensions, emballé (mm) 440 x 145
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide