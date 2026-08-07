Premium Frange MF à boucles bleue Flex 40 cm
Frange en microfibre fil continu et support en polyester.
Système à plat avec flex system, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil et de la microfibre.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Uni System
|Matériau
|100% PET
|Matière textile
|100 % microfibre
|Type de fabrication
|Tissu support PET avec boucles cousues
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 95
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0.2
|Poids d'emballage (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l) (mm)
|440 / 145
|Dimensions, emballé (mm)
|440 x 145
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide