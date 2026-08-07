Standard Frange MF Poils coupés Flex 35 cm

Frange en microfibre blanche et bandes noires en fibre brossée avec une action intensive.

Système à plat avec flex system, à utiliser avec seau avec presse ProLite Flex Kit. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou antidérapants avec de la saleté grasse.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 35
Fixation des textiles Uni System
Matériau 80% PET / 20% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0.1
Poids d'emballage (kg) 0.1
Dimensions (L × l) (mm) 350 / 150
Dimensions, emballé (mm) 350 x 150 x 15
Standard Frange MF Poils coupés Flex 35 cm
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide