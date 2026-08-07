Standard Frange MF Poils coupés Flex 35 cm
Frange en microfibre blanche et bandes noires en fibre brossée avec une action intensive.
Système à plat avec flex system, à utiliser avec seau avec presse ProLite Flex Kit. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou antidérapants avec de la saleté grasse.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|35
|Fixation des textiles
|Uni System
|Matériau
|80% PET / 20% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0.1
|Poids d'emballage (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l) (mm)
|350 / 150
|Dimensions, emballé (mm)
|350 x 150 x 15
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide