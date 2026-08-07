Standard Balai Mop Trio Tuft Dust à poches 40 cm
Frange tufting en microfibre, coton et polyester, fil continu intérieur et coupé extérieur, dos en polyester, avec poches.
Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour toutes les surfaces et la saleté grâce à la combinaison des 3 fibres : coton pour l'absorption, microfibre pour la collecte et polyester pour la saleté grasse et la confort de glisse.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Housses
|Matière textile
|PET / coton / nicrofibre
|Température de lavage (°C)
|max. 95
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0.2
|Poids d'emballage (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 140
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 140 x 10
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide