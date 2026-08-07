Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour toutes les surfaces et la saleté grâce à la combinaison des 3 fibres : coton pour l'absorption, microfibre pour la collecte et polyester pour la saleté grasse et la confort de glisse.