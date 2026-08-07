Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables Matériau 70% Viskose / 20% PP / 10% PE Température de lavage (°C) max. 60 Cycles de lavage¹⁾ env. 250 Quantité (Pièce(s)) 20 Poids par produit / Poids par m² (kg) 0.2 Poids d'emballage (kg) 0.4 Dimensions (L × l) (mm) 380 x 400

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.