Classic MF Chiffon Light jaune 38 x 38 cm 20 x

Chiffonnette multiusage en microfibre, pratique et absorbant.

Chiffonnette pour le dépoussierage manuel. Idéal pour tout type de saleté et de surface.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Matériau 80% PET / 20% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 300
Quantité (Pièce(s)) 20
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0.6
Poids d'emballage (kg) 0.7
Dimensions (L × l) (mm) 380 x 380

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage humide