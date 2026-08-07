La lingette en microfibres Premium MF Chiffon EU Ecolabel rouge 40 x 40 cm 5 x de Kärcher allie durabilité et puissance de nettoyage élevée et est certifiée par l'écolabel européen. Ce label atteste d'une fabrication respectueuse de l'environnement avec des émissions contrôlées et une utilisation réduite de substances nocives. En outre, le respect de conditions de travail équitables est assuré. Cette lingette a été développée spécialement pour le nettoyage manuel de surfaces dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Elle est robuste, durable et adaptée à divers types de saletés et de surfaces. Même après de nombreux cycles de lavage, elle conserve sa forme et sa couleur, ce qui augmente la durée de vie tout en baissant les coûts.