Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables Matériau 70% PE / 30% PA Matière textile microfibre Température de lavage (°C) max. 95 Recommandation de lavage (°C) 60 Cycles de lavage¹⁾ env. 300 Quantité (Pièce(s)) 5 Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0.1 / 130 Poids d'emballage (kg) 0.1 Dimensions (L × l) (mm) 400 x 400

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.