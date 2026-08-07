Standard Gomme à saleté 10 x 6 x 2.8 cm 12 x

Gomme nettoyante pour un nettoyage en profondeur sans produits chimiques.

Gomme les traces de chaussures sur le sol, enlève les taches de stylo à bille ainsi que les traces de thé et de café, élimine la saleté des meubles et des appareils de cuisine, etc. – pour un nettoyage en profondeur sans produits chimiques (à tester avant utilisation sur les surfaces délicates).

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures très adhérentes
Degré d'encrassement Élevée
Quantité (Pièce(s)) 12
Dimensions (L × l × h) (mm) 100 / 60 / 28
Dimensions, emballé (mm) 100 / 60 / 28
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des surfaces
  • Surface – nettoyage humide
  • Surface – nettoyage à sec