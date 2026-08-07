Le pad de nettoyage noir de Kärcher est un accessoire efficace et compact pour les nettoyages intensif, en profondeur et courant des sols non textiles et des surfaces résistantes inaccessibles aux machines de nettoyage. Ce pad très abrasif est également idéal pour retirer la cire et les couches accumulées sur les petites surfaces ainsi que dans les recoins et le long des bords. Pour les interventions manuelles, Kärcher recommande son utilisation avec notre support pour pad manuel adapté ; pour le nettoyage des sols, il peut être associé à notre support pour pad avec articulation et manche.