Poubelle à couvercle basculant 25 L
Poubelle avec couvercle basculante, complète avec un set de 6 étiquettes pour le tri sélectif des déchets.
Poubelle pour la collecte des déchets. Idéal dans tous les milieux. Utilisation recommandée des sacs poubelle standard 50x60 cm pour poubelle à couvercle basculant 25 L.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Capacité (l)
|25
|Couleur
|Blanc
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|1.2
|Poids d'emballage (kg)
|1.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|330 x 260 x 520
|Dimensions, emballé (mm)
|330 x 260 x 520