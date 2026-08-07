Poubelle à couvercle basculant 50 L

Poubelle avec couvercle basculante, complète avec un set de 6 étiquettes pour le tri sélectif des déchets.

Poubelle pour la collecte des déchets. Idéal dans tous les milieux. Utilisation recommandée des sacs poubelle standard 60x65 cm pour poubelle à couvercle basculant 25 L.

Spécifications

Données techniques

Matériau PP
Capacité (l) 50
Couleur Blanc
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoires (kg) 1.8
Poids d'emballage (kg) 2.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 390 x 315 x 670
Dimensions, emballé (mm) 390 x 315 x 670