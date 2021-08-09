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        Nos produits

        Balayeuses de voirie

        Balayeuses de voirie

        Pour une utilisation professionnelle dans de grands parkings, des parcs d'expositions ou encore des zones industrielles, les balayeuses de voirie Kärcher garantissent d'excellents résultats de nettoyage.

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        Véhicules porte-outils

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        Les porte-outils Kärcher conviennent à de nombreuses utilisations tout au long de l'année. Ils convainquent également par leurs résultats de nettoyage impeccables, leur robustesse et les zones pratiquement illimitées sur lesquelles elles peuvent être utilisées.

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        Outils

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        Nous proposons un vaste éventail d'accessoires élaborés et hautement fonctionnels, par exemple pour le nettoyage à haute pression, le désherbage ou l'arrosage mobiles et autonomes.

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        Matériels d'entretien de voirie