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Nos produits
Balayeuses de voirie
Pour une utilisation professionnelle dans de grands parkings, des parcs d'expositions ou encore des zones industrielles, les balayeuses de voirie Kärcher garantissent d'excellents résultats de nettoyage.
Véhicules porte-outils
Les porte-outils Kärcher conviennent à de nombreuses utilisations tout au long de l'année. Ils convainquent également par leurs résultats de nettoyage impeccables, leur robustesse et les zones pratiquement illimitées sur lesquelles elles peuvent être utilisées.
Outils
Nous proposons un vaste éventail d'accessoires élaborés et hautement fonctionnels, par exemple pour le nettoyage à haute pression, le désherbage ou l'arrosage mobiles et autonomes.