Le HDC Classic est un nettoyeur haute pression stationnaire industriel destiné aux tâches de nettoyage difficiles. Jusqu'à 3 utilisateurs peuvent utiliser en parallèle l'appareil et sa quantité d'eau disponible de 2 000 l/h pour différentes applications (points de prélèvement). La pression de service requise est configurable ; il est possible de sélectionner un maximum de 80 bar ou un maximum de 160 bar pour les appareils. La version standard du HDC Classic est équipée d'un réservoir de stockage et d'une soupape à flotteur, d'une sécurité manque d'eau, d'une surveillance de la température de l'eau au niveau de l'admission, d'une surveillance des fuites, d'un disjoncteur-protecteur et d'une protection du bobinage pour le moteur de la pompe haute pression, d'un compteur d'heures de service et d'un affichage des messages d'erreur. La température d'admission est de 60 °C. En option, une pompe de gavage pour une température d'admission maximale de 85 °C peut être installée. Parmi les domaines d'utilisation, on trouve entre autres l'industrie, l'agriculture et le secteur public. Disponible en option avec cadre et revêtement en acier inoxydable et en acier revêtu par poudre. La pompe à vilebrequin industrielle, la tête de pompe en laiton et le moteur à 4 pôles, à faible vitesse (1 450 tr/min) sont extrêmement robustes et également adaptés aux utilisations en conditions difficiles.