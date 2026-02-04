Nettoyeur haute pression stationnaire HDC Classic
Le nettoyeur haute pression stationnaire HDC Classic offre un nettoyage efficace et rentable. Ce nettoyeur professionnel est adapté pour 1 à 3 utilisateurs en simultané.
Le HDC Classic est un nettoyeur haute pression stationnaire industriel destiné aux tâches de nettoyage difficiles. Jusqu'à 3 utilisateurs peuvent utiliser en parallèle l'appareil et sa quantité d'eau disponible de 2 000 l/h pour différentes applications (points de prélèvement). La pression de service requise est configurable ; il est possible de sélectionner un maximum de 80 bar ou un maximum de 160 bar pour les appareils. La version standard du HDC Classic est équipée d'un réservoir de stockage et d'une soupape à flotteur, d'une sécurité manque d'eau, d'une surveillance de la température de l'eau au niveau de l'admission, d'une surveillance des fuites, d'un disjoncteur-protecteur et d'une protection du bobinage pour le moteur de la pompe haute pression, d'un compteur d'heures de service et d'un affichage des messages d'erreur. La température d'admission est de 60 °C. En option, une pompe de gavage pour une température d'admission maximale de 85 °C peut être installée. Parmi les domaines d'utilisation, on trouve entre autres l'industrie, l'agriculture et le secteur public. Disponible en option avec cadre et revêtement en acier inoxydable et en acier revêtu par poudre. La pompe à vilebrequin industrielle, la tête de pompe en laiton et le moteur à 4 pôles, à faible vitesse (1 450 tr/min) sont extrêmement robustes et également adaptés aux utilisations en conditions difficiles.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustes
- Machine robuste convenant également aux applications plus exigeantes.
- Robuste pompe à piston avec tête en laiton cylindre et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie.
- Moteur électrique 4 pôles refroidi par air
Sécurité élevée de l'appareil
- Réservoir de stockage avec soupape à flotteur et sécurité manque d'eau.
- L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps.
Installation fixe sans risques : pas de propagation de la saleté ni de flexibles en vrac
- Avec protection contre le manque d'eau et surveillance de la température du moteur et de l'eau.
- Démarrage en douceur.
- Coupure automatique si la quantité minimale n'est plus atteinte par l'eau prélevée.
Appareil configurable individuellement
- En option avec cadre et/ou revêtement en acier inoxydable.
Très flexible
- Pompe de gavage pour une temp. d'admission jusqu'à. 85 °C (60 °C en version standard) et 80/160 bar de pression
- Cadre et revêtement en acier inoxydable (version standard en acier revêtu par poudre).
- Appareils 60 Hz sur demande (par ex. 380 à 480 V, 690 V/60 Hz).
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Possibilité de raccorder des accessoires ou des outils portés.
- Réglable selon les nécessités de nettoyage individuelles.
- Peut être utilisé par deux personnes en même temps.
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- Pour un nettoyage rapide de différents endroits.
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
Modèle robuste pour les interventions difficiles
- Pour une utilisation quotidienne.
- Travail en conditions difficiles.
- Durée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Débit (l/h)
|700 / 2000
|Température d'admission (°C)
|max. 85
|Démarrage du moteur
|Démarrage progressif
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|860 x 595 x 580
Équipement
- Jauge d'huile
- Voyant de niveau d'huile
- Moteur à 4 pôles (moteur lent)
- Moteur refroidi par air
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Compteur d'heures de service
- Servo Control
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Agriculture
- Nettoyage régulier
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Entrepreneurs en entretien d’immeubles
- Pour le nettoyage des réservoirs dans les industries alimentaire, cosmétique et chimique