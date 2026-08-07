Utilisation idéale dans les établissements publics, les restaurants et les hôtels, le secteur de la santé et dans bien d'autres endroits, notre désinfectant liquide RM 735, testé conformément à la norme EN 14476, convainc par son efficacité maximale contre un très large spectre de pathogènes allant jusqu'au nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. Malgré son effet bactéricide puissant, lévurocide et virucide limité, il est particulièrement bien toléré par les matériaux et peut même être utilisé sur le verre acrylique (Plexiglas®), le linoléum, le PVC et l'aluminium anodisé. Pour ce faire, le désinfectant peut être appliqué au moyen d'une désinfection classique par pulvérisation et essuyage, ainsi que sur une grande surface à l'aide d'un pulvérisateur de détergent, d'une autolaveuse aspirante, d'un nettoyeur haute pression ou du PS 4/7 Bp Mister. Le désinfectant RM 735 a un pH neutre, ne contient pas d'aldéhydes, de phénols, d'alcool ou de chlore et ne provoque aucune odeur.