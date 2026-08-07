Désinfectant, liquide RM 735, 5l

Neutre, efficace, doux pour les matériaux : le désinfectant RM 735 de Kärcher. Agit de manière bactéricide (par ex. E. coli), levurocide (par ex. C. albicans) et virucide à spectre limité (par ex. coronavirus).

Utilisation idéale dans les établissements publics, les restaurants et les hôtels, le secteur de la santé et dans bien d'autres endroits, notre désinfectant liquide RM 735, testé conformément à la norme EN 14476, convainc par son efficacité maximale contre un très large spectre de pathogènes allant jusqu'au nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. Malgré son effet bactéricide puissant, lévurocide et virucide limité, il est particulièrement bien toléré par les matériaux et peut même être utilisé sur le verre acrylique (Plexiglas®), le linoléum, le PVC et l'aluminium anodisé. Pour ce faire, le désinfectant peut être appliqué au moyen d'une désinfection classique par pulvérisation et essuyage, ainsi que sur une grande surface à l'aide d'un pulvérisateur de détergent, d'une autolaveuse aspirante, d'un nettoyeur haute pression ou du PS 4/7 Bp Mister. Le désinfectant RM 735 a un pH neutre, ne contient pas d'aldéhydes, de phénols, d'alcool ou de chlore et ne provoque aucune odeur.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 8
Poids emballage inclus (kg) 5.1
Désinfectant, liquide RM 735, 5l
Désinfectant, liquide RM 735, 5l
Désinfectant, liquide RM 735, 5l
Désinfectant, liquide RM 735, 5l
Désinfectant, liquide RM 735, 5l
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Laiteries
  • Désinfection des surfaces
  • Salles de traitement et salles d’attente
  • Centres de remise en forme et de bien-être
  • Sanitaires
  • Pour la désinfection extérieure et la désinfection de la zone de distribution d'eau des fontaines d'eau WPD.
Accessoires