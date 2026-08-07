Le détergent pour résidus de combustion PressurePro RM 33 haute concentration, extrêmement économique et ainsi très rentable est la solution de tensioactifs et d'agents complexants la plus efficace de Kärcher. Spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées de l'industrie agroalimentaire et des boulangeries, ce puissant nettoyant en profondeur élimine notamment les salissures alimentaires typiques sur presque toutes les surfaces résistantes aux alcalis, machines, appareils et ustensiles. Les résidus de combustion, les protéines, la graisse, l'huile, la suie et les sucres calcinés sont éliminés sans résidus. Chariots de service, plaques de cuisson et fours, installations de fumaison, de rôtisserie et de grillade, fumoirs, fours à convection, chambres froides : la liste d'applications possibles est presque infinie. Le détergent pour résidus de combustion PressurePro RM 33 est exempt de parfums et de colorants et se rince facilement sans laisser de résidus.