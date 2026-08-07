La texture épaissie de notre détergent pour surfaces acide PressurePro RM 93 Agri est spécialement adaptée aux besoins du nettoyage des salles de traite et des laiteries dans les exploitations agricoles. Visqueux, le détergent adhère aux équipements de traite, à la tringlerie, dans les fentes et les interstices. Les souillures inorganiques comme le calcaire, la rouille, le tartre de lait et urinaire sont aisément éliminées tandis que le risque de dérapage pour les animaux dans les stabulations libres et les box est réduit. RM 93 Agri peut être utilisé en toute sécurité sur l'acier inoxydable, le carrelage et les matières plastiques ; idéalement et pour diminuer la charge pathogène, il s'utilise en alternance avec le détergent moussant alcalin PressurePro RM 91 Agri de Kärcher.