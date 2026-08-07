Puissant antimousse RM 761 de Kärcher spécialement conçu pour les réservoirs d'eau sale ou antimousse des appareils d'injection-extraction, des autolaveuses aspirantes et des aspirateurs eau. Le produit est versé directement dans le réservoir d'eau sale où il limite efficacement la formation de mousse – un atout pour les professionnels du nettoyage de bâtiments qui peuvent ainsi travailler sans interruption. Le réservoir d'eau sale peut ainsi être complètement rempli sans que le flotteur ne se déclenche trop tôt ou que la turbine d'aspiration ne soit endommagée.