Antimousse RM 761, 2.5l
L'antimousse RM 761 limite la formation de mousse dans les réservoirs d'eau sale et rallonge la durée d'utilisation des appareils en cas de développement important de mousse. Convient à un large éventail d'équipements.
Puissant antimousse RM 761 de Kärcher spécialement conçu pour les réservoirs d'eau sale ou antimousse des appareils d'injection-extraction, des autolaveuses aspirantes et des aspirateurs eau. Le produit est versé directement dans le réservoir d'eau sale où il limite efficacement la formation de mousse – un atout pour les professionnels du nettoyage de bâtiments qui peuvent ainsi travailler sans interruption. Le réservoir d'eau sale peut ainsi être complètement rempli sans que le flotteur ne se déclenche trop tôt ou que la turbine d'aspiration ne soit endommagée.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|2.5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|5
|Poids (kg)
|2.1
|Poids emballage inclus (kg)
|2.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|164 x 125 x 160
Propriétés
- Antimousse haute efficacité
- Efficace contre la formation de mousse dans les réservoirs d'eau sale
- Idéal pour les appareils d'injection-extraction, les autolaveuses ainsi que pour les aspirateurs eau et poussières
- Haut rendement
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 300 R I Bp
- B 300 RI D
- B 300 RI Lpg
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Dose+R+AF
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah Retail
- BR 30/4 C Ep
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 R I Combo + R 120
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- Puzzi 10/2 Adv
- Puzzi 30/4
- Puzzi 8/1 Adv
- Puzzi 8/1 Adv Go!Further
- Puzzi 8/1 with hand nozzle
- Puzzi 10/1
- Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 10/2
- Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 30/4
- Autolaveuse BD 40/12 C Bp Pack
- B 120 W Bp DOSE Fleet+240Ah
- B 150 R Bp Adv SB DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins
- B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R100+DOSE+SB
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R120+DOSE+SB
- B 250 R Fleet+R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah+SB
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 300 R I LPG + SB right
- B 300 R I LPG + SSD right
- B 300 R I LPG + balai latéral à droite
- B 300 R I LPG + bloc de lavage latéral à droite
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+D43+AutoFill
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+R45+AutoFill
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 40 W Bp Pack 105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp Pack 240Ah+DOSE
- B 80 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R Confort Bp Pack
- B 90 R Confort Dose Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180 Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Fleet *EU
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Injecteur/extracteur Puzzi 300 S
- Injecteur/extracteur Puzzi 400
- Injecteur/extracteur Puzzi 400 E
- Injecteur/extracteur Puzzi 400 K
- Puzzi 200
- Puzzi 8/1 C avec suceur à main
- Puzzi 100
- Puzzi 30/4 E
- Puzzi 8/1
- Tête de lavage PW 20
Domaines d'utilisation
- Entretien de voiture
- Aspiration de liquides
- Surfaces textiles
- Nettoyage de pièces