Antimousse RM 761, 2.5l

L'antimousse RM 761 limite la formation de mousse dans les réservoirs d'eau sale et rallonge la durée d'utilisation des appareils en cas de développement important de mousse. Convient à un large éventail d'équipements.

Puissant antimousse RM 761 de Kärcher spécialement conçu pour les réservoirs d'eau sale ou antimousse des appareils d'injection-extraction, des autolaveuses aspirantes et des aspirateurs eau. Le produit est versé directement dans le réservoir d'eau sale où il limite efficacement la formation de mousse – un atout pour les professionnels du nettoyage de bâtiments qui peuvent ainsi travailler sans interruption. Le réservoir d'eau sale peut ainsi être complètement rempli sans que le flotteur ne se déclenche trop tôt ou que la turbine d'aspiration ne soit endommagée.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 2.5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 5
Poids (kg) 2.1
Poids emballage inclus (kg) 2.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 164 x 125 x 160
Propriétés
  • Antimousse haute efficacité
  • Efficace contre la formation de mousse dans les réservoirs d'eau sale
  • Idéal pour les appareils d'injection-extraction, les autolaveuses ainsi que pour les aspirateurs eau et poussières
  • Haut rendement
Antimousse RM 761, 2.5l
Antimousse RM 761, 2.5l
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H315 Provoque une irritation cutanée
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Entretien de voiture
  • Aspiration de liquides
  • Surfaces textiles
  • Nettoyage de pièces