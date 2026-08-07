Ce nettoyant en profondeur liquide élimine les dépôts d'huile et de graisse ainsi que les souillures minérales sur les moquettes et les meubles capitonnés en fibres synthétiques et naturelles avec autant de puissance que les détergents classiques. Il est adapté à l'injection-extraction à l'aide d'appareils comme les modèles Puzzi et les machines de nettoyage des moquettes (BRC). Grâce à la technologie iCapsol, la saleté est encapsulée, cristallise pendant le séchage et peut facilement être aspirée. Un rinçage n'est pas nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l'humidité, les moquettes redevenant ainsi praticables plus rapidement. La certification WoolSafe confirme l'adéquation pour les fibres naturelles délicates comme la laine vierge ou la laine de mouton. Un absorbeur d'odeurs intégré élimine les odeurs désagréables et offre un parfum de fraîcheur. Le détergent naturel iCapsol RM 764N OA est constitué à plus de 99 % de composants naturels avec des agents tensioactifs à base de son de blé et de maïs issus de déchets de l'industrie agroalimentaire. Il est exempt d'huiles minérales, de microplastiques, de colorants, d'huile de silicone et de phosphates. De plus, ce détergent naturel n'est pas soumis à l'obligation de marquage et n'est pas classé dans les matières dangereuses, ce qui permet un stockage simple et une expédition facile et peu coûteuse.