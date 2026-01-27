Grâce à la technologie iCapsol innovante, le nettoyant en pastilles RM 760 iCapsol CarpetPro garantit à la fois d'excellents résultats de nettoyage et des temps de séchage particulièrement courts. Les pastilles solubles sont conditionnées individuellement dans un film hydrosoluble favorisant le nettoyage, ce qui permet un dosage très facile et une utilisation sécurisée. Le puissant nettoyant en profondeur destiné à l'injection-extraction avec nos injecteurs-extracteurs Puzzi et nos machines de nettoyage des moquettes élimine de manière fiable même les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces. Aucun rinçage n'est nécessaire étant donné que la technologie iCapsol innovante, permettant d'économiser du temps et des coûts, encapsule littéralement la saleté lors du nettoyage des revêtements de sol textiles de sorte que celle-ci cristallise pendant le séchage et peut ensuite simplement être aspirée à l'aide d'un aspiro-brosseur sans rinçage supplémentaire. Le nettoyant en pastilles sans phosphates RM 760 iCapsol CarpetPro est certifié Woolsafe et convient de ce fait aussi bien aux revêtements de sol en fibres synthétiques qu'à ceux en fibres naturelles.