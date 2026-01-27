Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 10, 20l

Détergent actif biologiquement, en base aqueuse, au pH neutre, sans danger pour la peau et sans solvant. Particulièrement recommandé pour les ateliers et services de réparation qui souhaitent éliminer les taches tenaces d’huile, de graisse et de suie sur les pièces.