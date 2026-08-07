Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 2.5l

Nettoyant en profondeur acide pour le nettoyage manuel et mécanique des sanitaires et de fin de chantier. Dissout efficacement le calcaire, les dépôts calcaires, la rouille, le tartre de lait et urinaire ainsi que le voile du ciment.

Puissant, particulièrement peu moussant et donc idéal pour l'utilisation avec les autolaveuses aspirantes : le nettoyant en profondeur acide FloorPro RM 751 de Kärcher. À base d'acide sulfamique, ce détergent destiné au nettoyage en profondeur mécanique et manuel dissout efficacement le calcaire, les dépôts calcaires, la rouille, le tartre de lait et urinaire ainsi que le voile du ciment sur toutes les surfaces résistantes aux acides comme celles des carreaux céramiques, des équipements sanitaires ou du métal. Le nettoyant en profondeur FloorPro RM 751 est par conséquent une solution optimale pour les piscines et le nettoyage de fin de chantier. Grâce à la protection anticorrosion intégrée et à ses propriétés facilitant la séparation, le nettoyant en profondeur est aussi parfait pour l'utilisation en milieu industriel.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 2.5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 4
pH 1
Poids emballage inclus (kg) 3
Propriétés
  • Nettoyant en profondeur acide puissant pour tous les sols durs résistants aux acides
  • Dissout les salissures importantes dues au calcaire, à la rouille, à la graisse, aux protéines, au tartre de bière et de lait
  • Dissout efficacement le voile du ciment
  • Particulièrement peu moussant
  • Avec protection anticorrosion intégrée
  • Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
  • Sans NTA
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 2.5l
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 2.5l
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 2.5l
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 2.5l
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage après construction
  • Nettoyage des sols
Accessoires