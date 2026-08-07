Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754, 10l

Décapant hautes performances pour une élimination facile des couches de cire et des dépôts de polymère sur les sols résistants à l'eau, y compris les sols sensibles aux produits alcalins. Évite un rinçage fastidieux.

Notre nettoyant en profondeur universel à base de solvant FloorPro RM 754 est la solution de nettoyage optimale pour l'élimination des dépôts de polymère et des couches de cire sur les sols sensibles aux produits alcalins, par exemple les sols en linoléum, tout en étant adapté au décapage des surfaces résistantes aux produits alcalins, telles que les sols en PVC. Par ailleurs, FloorPro RM 754 peut aussi être utilisé sur les sols ESD et est prévu pour une application mécanique à l'aide de monobrosses et d'autolaveuses aspirantes. Grâce à sa formule particulièrement peu moussante, il permet une utilisation très efficace du volume du réservoir et par conséquent des nettoyages prolongés. Présentant un pH neutre lors de son application, ce décapant s'illustre par son excellente compatibilité avec les matériaux tout en étant adapté à l'utilisation dans le séparateur d'huile.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10.5
Poids emballage inclus (kg) 11.2
Propriétés
  • Puissant détergent en profondeur pour l'élimination des pellicules d'entretien et des salissures
  • Élimine les couches de cire et les dépôts de polymère les plus résistants
  • Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
  • Peut être utilisé n'importe où
  • Vaste domaine d'utilisation : utilisable pour toutes les surfaces résistantes à l'eau, sensibles aux produits alcalins (par ex. linoléum) et résistantes aux produits alcalins (par ex. PVC)
  • Excellente compatibilité avec les matériaux
  • Faible pH de la concentration appliquée
  • Évite un rinçage fastidieux
  • Également adapté au nettoyage courant
  • Sans aucun risque pour l'utilisateur et très facile d'utilisation
  • Parfum d'agrumes agréable et frais
  • Formule peu moussante
Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754, 10l
Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754, 10l
Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754, 10l
Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754, 10l
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Attention
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
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Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols
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