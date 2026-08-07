Le FloorPro RM 784﻿﻿ de Kärcher est un agent de dispersion de soin à base de polymères à haut pouvoir couvrant, qui s’applique manuellement en deux passages seulement à l’aide d’une frange plate ou d’une serpillière, qui sèche rapidement et peut être facilement poli pour une brillance incomparable. Polyvalent sur les sols élastiques en linoléum et en PVC, le produit combiné convient aussi bien pour appliquer et raviver la pellicule de soins que pour l’entretien par essuyage. Il élimine les traces de pas inesthétiques de manière efficace et fiable. L’agent de dispersion de soin FloorPro RM 784﻿﻿ forme, selon le revêtement de sol, une pellicule de soins conforme aux normes DIN 51131 et DIN EN 13893 antidérapante, à l’aspect satiné et résistante à l’abrasion.