Agent de dispersion FloorPro RM 784, 5l
Dispersion de polymères pour le soin initial, intermédiaire ou d’entretien des revêtements de sol élastiques. Dépose une pellicule antidérapante, à l’aspect satiné et résistante à l’abrasion, qui empêche la saleté de se redéposer.
Le FloorPro RM 784 de Kärcher est un agent de dispersion de soin à base de polymères à haut pouvoir couvrant, qui s’applique manuellement en deux passages seulement à l’aide d’une frange plate ou d’une serpillière, qui sèche rapidement et peut être facilement poli pour une brillance incomparable. Polyvalent sur les sols élastiques en linoléum et en PVC, le produit combiné convient aussi bien pour appliquer et raviver la pellicule de soins que pour l’entretien par essuyage. Il élimine les traces de pas inesthétiques de manière efficace et fiable. L’agent de dispersion de soin FloorPro RM 784 forme, selon le revêtement de sol, une pellicule de soins conforme aux normes DIN 51131 et DIN EN 13893 antidérapante, à l’aspect satiné et résistante à l’abrasion.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|2
|pH
|8
|Poids (kg)
|5.1
|Poids emballage inclus (kg)
|5.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|192 x 145 x 248
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Entretien des sols