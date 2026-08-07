Détergent industriel FloorPro RM 69, 2.5l

Détergent industriel non identifiable permettant d’éliminer les salissures d’huile et de graisse courantes lors des interventions de nettoyage d’entretien et d’appoint des sols industriels dans les environnements de logistique et de production.

Polyvalent, conçu pour le nettoyage des sols et des surfaces, le détergent industriel FloorPro RM 69 de Kärcher est particulièrement convaincant lors des interventions de nettoyage d’entretien et d’appoint des sols industriels courants. Il convient aussi bien au nettoyage manuel qu’au nettoyage avec les autolaveuses aspirantes – grâce à sa formule particulièrement peu moussante, il permet une utilisation très efficace du volume de réservoir. Il élimine efficacement les salissures d’huile et de graisse courantes dans les environnements de logistique et de production, ne laissant qu’un parfum frais et agréable. De plus, ce dégraissant légèrement alcalin, non identifiable et facilitant la séparation, est aussi excellent sur les revêtements de sols conducteurs (ESD), les chapes fluides et les chapes en ciment ainsi que sur les surfaces traitées à la résine époxyde. Les entreprises de transformation des métaux et des peintures bénéficient en outre d’une formulation sans silicone.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 2.5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 4
pH 10
Poids (kg) 2.5
Poids emballage inclus (kg) 2.8
Dimensions (L × l × h) (mm) 129 x 127 x 300
Propriétés
  • Nettoyant d’entretien et d’appoint puissant pour sols industriels extrêmement encrassés
  • Particulièrement peu moussant
  • Dissous de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
  • Performance de nettoyage exceptionnelle
  • Sans obligation de marquage
  • Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
  • Applicable à la machine et à la main
  • Sépare rapidement l’huile et l’eau dans le séparateur d’huile.
  • Agit rapidement
  • Rentabilité élevée
  • Parfum de fraîcheur agréable
  • Vaste domaine d'utilisation : utilisable pour toutes les surfaces résistantes à l'eau, sensibles aux produits alcalins (par ex. linoléum) et résistantes aux produits alcalins (par ex. PVC)
Détergent industriel FloorPro RM 69, 2.5l
Détergent industriel FloorPro RM 69, 2.5l
Détergent industriel FloorPro RM 69, 2.5l
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
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Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols
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