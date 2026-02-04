Mop cleaner FloorPro RM 746, 10l
Mop cleaner neutre et sans solvant à base de savon. Il permet de créer un film de protection antidérapant qui empêche la saleté de se redéposer et qui peut être facilement poli pour une brillance incomparable.
Parfait pour tous les sols durs et élastiques résistants à l'eau avec sa formule à base de savon, douce et respectueuse des matériaux : le mop cleaner FloorPro RM 746 de Kärcher. Ce nettoyant d'entretien neutre peut être utilisé aussi bien à la main qu'avec une machine. Il est formulé pour produire peu de mousse – pour une utilisation efficace du volume de réservoir des autolaveuses aspirantes. Sans solvant, il nettoie et entretient également les sols fragiles en caoutchouc ou PVC. Il élimine parfaitement les souillures d'huile, de graisse et les souillures minérales, laissant après son passage un film de protection antidérapant, empêchant la saleté de se redéposer, ainsi qu'un parfum frais et agréable. Si nécessaire, le film de protection peut être facilement poli avec une monobrosse pour obtenir une brillance incomparable.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9.2
|Poids (kg)
|10.1
|Poids emballage inclus (kg)
|10.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 188 x 307
Propriétés
- Détergent quotidien pour les sols flexibles et durs résistants à l’eau
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Puissant nettoyant à base de savon
- Création d'un film de protection résistant et empêchant la saleté de se redéposer
- Propriétés antidérapantes
- Polissage très facile. Obtention d'une brillance incomparable
- Formule peu moussante
- Respectueux des matériaux
- Parfum de fraîcheur agréable
- Sans NTA
- Sans solvants
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols